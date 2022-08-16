"Исчезнувший" журналист-расследователь "МК" оказался на допросе

Сотрудники полиции задержали журналиста газеты "Московский комсомолец" Льва Сперанского, он доставлен на допрос.

"Полицейские утром во вторник пришли в квартиру к Сперанскому и задержали его. В настоящий момент он находится в здании Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве, его допрашивают", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее издание сообщило об исчезновении Сперанского.

По данным "МК", в назначенное время Сперанский не появился на работе, сначала его мобильные телефоны не отвечали, а затем оказались заблокированы. Соседи Сперанского сообщили, что в квартиру, где он проживает с семьей, утром приходили крепкого вида мужчины, представившиеся полицейскими.

"Также заблокированы средства связи супруги Льва Сперанского, здоровье которой требует особого внимания. В квартире вместе с родителями находились двое маленьких детей", - говорилось в сообщении издания.