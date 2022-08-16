В двигатель самолета с журналистами из пула Мишустина попала птица

Правительственный борт, которым из поездки по Дальнему Востоку в Москву должны были вернуться журналисты премьерского пула, экстренно сел в Чите (из которой и вылетел).

В левый двигатель Ту-204, на котором летели сопровождавшие премьер-министра Михаила Мишустина журналисты, попала птица.

"Самолёт Ту-204 успел подняться на высоту 300 метров в 18:56 по местному времени. После чего, по словам журналистов, его стало кренить на один бок. Пилоты смогли посадить самолёт на посадочную полосу, экипаж и пассажиры не пострадали. За пулом отправили другой борт спецназначения", - сообщает Mash.