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суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Замглаву учебного центра ВДВ Омска осудили на 10 лет по делу о рухнувшей казарме

Суд в Омске вынес приговоры фигурантам уголовного дела о гибели 24 солдат при обрушении казармы в июле 2015 года.

Экс-заместителю командира воинской части по тылу полковнику Владиславу Пархоменко назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере шести миллионов рублей.

Пархоменко также лишен звания полковника. После отбывания срока он пять лет не сможет занимать руководящие должности в госструктурах.

Директора ООО "Ремэксстрой" Александра Дорофеева, фирма которого ремонтировала корпус, приговорили к восьми годам.

Экс-руководитель проекта Дмитрий Баязов получил семь лет лишения свободы. Он также должен будет выплатить штраф в размере четверти миллиона рублей.

Заместитель руководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александр Савустьян был признан виновным, но получил условное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Производство в отношении бывшего командира войсковой части 64712 полковника Олега Пономарева было прекращено в связи с истечением срока давности. По той же причине освободили от наказания старшего инженера-инспектора инспекции технического надзора за капитальным строительством и капитальным ремонтом РУЗКС ЦВО Евгения Криворучко.

Бывшие сотрудники Спецстроя России также понесли наказание, передает РИА Новости. Алексей Дубинин получил 6 лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей, Игорь Титарев - 8 лет колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей, Григорий Годнюк - 6 лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей. Николай Гашенко освободили от ответственности из-за срока давности.

Еще один фигурант дела, Федор Ержанин, в настоящее время тяжело болеет, приговор ему вынесут позже.

Казарма 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области обрушилась 12 июля 2015 года. Рухнула часть крыши и стен четырехэтажного здания. Под завалами оказались 42 человека, 23 из них погибли, 19 были госпитализированы, один затем скончался.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил предварительные причины обрушения казармы в Омске. По его словам, основная причина - некачественно выполненная кладка стен при строительстве казармы в 1975 году.

В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в 1970-х, при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным, однако капитальный ремонт шел без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. Были нарушены требования безопасности.

По версии следствия, командование войсковой части скрыло низкое качество ремонта от вышестоящих должностных лиц и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались.

Общая стоимость капитального ремонта превысила 195,9 миллиона рублей, при этом выяснилось, что еще три казармы в этом военном городке находятся в аварийном состоянии. Размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам.

Теги: омска, обрушение казармы,



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