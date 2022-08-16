16 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области пьяный подросток устроил ДТП

В Челябинской области пьяный подросток устроил ДТП. В результате аварии пострадал несовершеннолетний водитель и его пассажир.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, авария произошла вечером 15 августа в Аргаяшском районе. 16-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулем ВАЗ-21099, на закруглении дороги, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП. В результате автомобиль опрокинулся.

Водитель и его пассажир получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Второй пассажир получил травмы с оказанием разовой медицинской помощи.

Установлено, что у подростка нет водительского удостоверения, и в автошколе он не обучается. В июле текущего года он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.

На подростка составили административные протоколы. Также к административной ответственности привлекут отца парня, которому принадлежит автомобиль.

Теги: подросток, ДТП,



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