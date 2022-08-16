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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

Назначена дата судебного заседания по делу бывшего руководителя УФССП Прикамья

Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения материалов уголовного дела в отношении экс-руководителя УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, сообщили в пресс-службе суда.

Дело по определению территориальной подсудности будет рассматривать судья Алексей Налимов.

Заседание состоится 19 августа, в 10.00

Напомним, Кожевников обвиняется в совершении 40 эпизодов преступной деятельности: 38 преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору), одно преступление по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и одно преступление по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 годы вместе другим должностным лицом получили в качестве взяток свыше 15 млн руб. различными суммами. Деньги выдавались за быстрое и беспрепятственное возбуждение исполнительных производств в отношении должников различных организаций по исполнительным листам, выданным судами, а также за незаконное возбуждение исполнительных производств на основании фиктивных удостоверений и решений от имени комиссий по трудовым спорам о взыскании якобы имевшейся задолженности по заработной плате перед мнимыми работниками.

Также экс-глава Управления организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц - номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам.

Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.

Теги: Игорь Кожевников, суд, УФССП, мошенничество



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