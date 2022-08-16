16 Августа 2022
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Происшествия Крым
стекло, окно, разбито (2016) | Фото:Накануне.RU

В Джанкойском районе Крыма введен режим ЧС, эвакуировано более 3 тысяч человек

В Джанкойском районе Крыма введен режим ЧС регионального характера. Здесь сегодня ранним утром началась детонация боеприпасов на военном складе, в Минобороны заявили, что причиной взрывов и пожара стала диверсия.

"С учетом пострадавших населенных пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введенной ранее ЧС регионального характера. Место происшествия оцеплено во избежание риска для жизни и здоровья граждан", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, из сел Майское и Азовское, где произошли взрывы, эвакуировано более 3 тыс. человек, большинство разъехалось по родственникам (район не курортный), в пунктах временного размещения находится 121 человек.

Пока идут восстановительные работы на ж/д путях и поезда между Симферополем и Владиславовкой не ходят, в последнюю уезжающих пассажиров с билетами на поезд будут доставлять автобусами, транспорт уже выделен.

"После окончания детонации на объекте начнется обход домовладений для установления ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь", - пообещал Аксенов.

Теги: крым, джанкой, режим чс, взрывы, диверсия



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2022 14:49 Мск СКР возбудил уголовное дело по диверсии в крымском Джанкое

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