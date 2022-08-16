16 Августа 2022
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Политика За рубежом
Запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III (2017) | Фото: www.dailymail.co.uk

США провели испытания ракеты Minuteman III, отложенные из-за ситуации вокруг Тайваня

Военные США провели исптыания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Учебный пуск показал "готовность ядерных сил", говорится в заявлении ВВС.

"Такие испытания происходили ранее более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий", - отмечается также в заявлении.

Испытания в начале месяца были отложены, чтобы избежать напряженности в отношениях с Китаем, сообщает РИА Новости.

В начале апреля США также отменяли испытательный пуск этой ракеты, ссылаясь на попытку не допустить эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Теги: США, Minuteman III, ядерные силы



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