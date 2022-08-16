В Москве пропали журналист-расследователь "Московского комсомольца" и его семья

В Москве пропал журналист-расследователь Лев Сперанский. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец", в котором работает репортер.

По данным "МК", в назначенное время Сперанский не появился на работе, сначала его мобильные телефоны не отвечали, а затем оказались заблокированы. Соседи Сперанского сообщили, что в квартиру, где он проживает с семьей, утром приходили крепкого вида мужчины, представившиеся полицейскими.

"Также заблокированы средства связи супруги Льва Сперанского, здоровье которой требует особого внимания. В квартире вместе с родителями находились двое маленьких детей. Когда пишутся эти строки, о судьбе семейства журналиста "МК" нет никаких данных. Редакция готовит заявление об исчезновении Льва и его семьи", - говорится в сообщении издания.