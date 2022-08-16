В Челябинске незаконные ларьки появились на месте, где планировалось обустроить цветники

В Челябинске на месте для обустройства цветников появились незаконные ларьки. Общественники просят прокуратуру проверить чиновников, ответственных за благоустройство данной территории, сообщили Накануне.RU в движении Эко-Standart.

К общественникам обратились местные жители, которые рассказали, что в конце мая на перекрестке улиц 40-летия Победы и 250-летия Челябинска должны были появится обустроенные клумбы и цветники с зелеными насаждениями. На благоустройство было выделено 8,7 млн рублей. Однако на этом месте появились незаконные ларьки.

Их должны были убрать еще в начале лета, но этого не произошло.

Общественники обратились в администрацию города и прокуратуру с просьбой проверить работу ответственных чиновников.