В Свердловской области число лесных пожаров выросло до девяти

По данным на 16 августа в Свердловской области зарегистрировано девять лесных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Очаги действуют в Асбестовском, Березовском, Невьянском городских округах, Верхней Пышме, Новой Ляле, Алапаевском районе, Пелыме и Сухом Логу. Семь возгораний уже локализованы и не распространяются.

В данный момент в тушении природных пожаров на Среднем Урале участвуют более 200 человек.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области насчитывалось семь лесных пожаров. А в минувшие выходные в регионе было ликвидировано 16 возгораний в лесах. Установлено, что причиной большинства из них стало неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов.