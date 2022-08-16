Telegram выписали штраф еще на 7 млн рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram еще на 7 миллионов рублей.

Второй штраф компании выписали за отказ удалить экстремистские каналы, сообщают "Известия".

Ранее сегодня Telegram был оштрафован на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Помимо бота, информацию также не удаляли из нескольких Telegram-каналов, где публиковались недостоверные данные о ходе спецоперации.

Сообщалось, что в адрес Telegram поступило предписание Роскомнадзора об удалении указанных каналов и бота, однако в предусмотренный срок этого не было сделано.