16 Августа 2022
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Телеграм Telegram (2015) | Фото:

Telegram выписали штраф еще на 7 млн рублей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram еще на 7 миллионов рублей.

Второй штраф компании выписали за отказ удалить экстремистские каналы, сообщают "Известия".

Ранее сегодня Telegram был оштрафован на 4 млн рублей за неудаление бота с данными российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Помимо бота, информацию также не удаляли из нескольких Telegram-каналов, где публиковались недостоверные данные о ходе спецоперации.

Сообщалось, что в адрес Telegram поступило предписание Роскомнадзора об удалении указанных каналов и бота, однако в предусмотренный срок этого не было сделано.

Теги: Telegram, штраф



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Ранее 16.08.2022 11:51 Мск Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление бота с данными военных


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