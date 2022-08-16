Минобороны: Детонация боеприпасов на военном складе в Крыму – диверсия

Российские военные назвали диверсией детонацию боеприпасов на военном складе в селе Майское (Джанкойский район Крыма).

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой", - сообщает Минобороны РФ, его цитирует РИА Новости.

При этом никто серьезно не пострадал, добавили в военном ведомстве.

"Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - заявили в Минобороны.

Ранее власти региона приняли решение совместно с Крымской железной дорогой остановить движение поездов с материковой части страны в поселке Владиславовка: оттуда сейчас людей доставляют автобусами до ближайших автостанций.