16 Августа 2022
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Происшествия В России Крым
Пожар в селе Майском Джанкойского района Крыма (2022) | Фото: telegram-канал BAZA / t.me/bazabazon

Минобороны: Детонация боеприпасов на военном складе в Крыму – диверсия

Российские военные назвали диверсией детонацию боеприпасов на военном складе в селе Майское (Джанкойский район Крыма).

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой", - сообщает Минобороны РФ, его цитирует РИА Новости.

При этом никто серьезно не пострадал, добавили в военном ведомстве.

"Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", - заявили в Минобороны.

Ранее власти региона приняли решение совместно с Крымской железной дорогой остановить движение поездов с материковой части страны в поселке Владиславовка: оттуда сейчас людей доставляют автобусами до ближайших автостанций.

Теги: детонация боеприпасов, крым



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