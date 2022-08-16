16 Августа 2022
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концерт Цой жив, группа ДДТ, Юрий Шевчук (2012) | Фото: Накануне.RU

Юрий Шевчук обжалует штраф "за дискредитацию армии"

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук обжалует решение Советского районного суда Уфы, назначившего музыканту штраф в 50 тыс. руб. по статье о дискредитации ВС РФ и спецоперации.

"Я могу назвать решение суда незаконным, мы с ним не согласны, мы будем его обжаловать. Это будет Верховный суд Республики Башкортостан", - цитирует издание "Подъем" адвоката Шевчука Александра Передрука.

На рассмотрении своего дела в Уфе Шевчук отсутствовал, хотя и прислал обращение к суду. Ранее музыкант просил перенести рассмотрение его дела в Санкт-Петербург, где он живет, но суд на это не согласился. Протокол на Шевчука действительно составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Кстати, Уфа – город, в котором прошло детство и юность Шевчука. Здесь, будучи студентом, он создал свой знаменитый коллектив и начал выступать. И здесь же у властей – еще в советское время - впервые возникли претензии к творчеству артиста. В одном из недавних интервью он вспоминал, что после концерта в столице Башкирии коллектив в первый раз "запретили".

Ранее материалы дела были переданы в уфимский суд из Санкт-Петербурга, где сочли, что это не их подведомственность. Стоит отметить, что сначала питерский суд вовсе вернул исковые материалы, поскольку следователи не указали даже, чем именно Шевчук дискредитировал ВС РФ.

Теги: юрий шевчук, штраф, суд



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