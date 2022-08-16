Клубы черного дыма видны у военного аэродрома под Симферополем, - "Ъ"

Над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, пишет "Коммерсантъ" со со ссылкой на местных жителей.

Ранее, по их словам, на территории военного объекта прозвучали взрывы.

По информации источника издания, проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Напомним, сегодня утром в селе Майское Джанскойского района Крыма сдетонировал склад боеприпасов на территории воинской части. Кроме того, сообщалось о пожаре на электрической подстанции "Джанкой".В Минобороны назвали произошедшее диверсией.

Отметим, что это уже второй за неделю случай детонирования боеприпасов в Крыму - ранее взрывы произошли в Новофедоровке (Сакский район)