16 Августа 2022
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Происшествия Крым
Пожар в селе Майском Джанкойского района Крыма (2022) | Фото: telegram-канал BAZA / t.me/bazabazon

Сенатор – о взрывах боеприпасов в Крыму: "Это чисто техногенный случай"

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что в случае с детонацией беоприпасов в селе Майское под Джанкоем речь не идет о диверсии.

"По той информации, которую я имею в общении с руководителями Крыма, никто не говорит ни о какой диверсии. Это чисто техногенный случай. Произошла детонация боеприпасов. Я думаю, что при той интенсивности боевых действий, которые идут на Украине, при постоянном задействовании складов по хранению боеприпасов, подобные случаи возможны", - цитирует Цекова радио "Говорит Москва".

Он не исключил, что Киев припишет себе "успех".

"Конечно же, при хранении оружия мы обязаны соблюдать максимальные меры предосторожности. Здесь уровень нашей подготовки надо повышать, надо относиться более внимательно", - добавил сенатор.

Отметим, что это уже второй за неделю случай детонирования боеприпасов в Крыму. В случае со взрывами в Новофедоровке (Сакский район) власти также не склонны были видеть в произошедшем диверсию.

Теги: сергей цеков, детонация боеприпасов, крым



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2022 13:29 Мск Минобороны: Детонация боеприпасов на военном складе в Крыму – диверсия

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