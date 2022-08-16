16 Августа 2022
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Спорт
Александр Алаев (2022) | Фото: официальный сайт Российской Премьер-лиги

Алаев единогласно избран президентом РПЛ на 5 лет. Он был единственным кандидатом

Александр Алаев единогласно избран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ). Решение принято сегодня на на внеочередном общем собрании клубов РПЛ.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, избирательная комиссия зарегистрировала единственного кандидата – Александра Алаева. Ранее он исполнял обязанности президента лиги с 27 июня 2022 года. Также он известен по работе главой Футбольной национальной лиги (сейчас - Первая лига) и генеральным секретарём Российского футбольного союза (РФС).

Алаев стал восьмым президентом в истории лиги. До этого на этой должности работали Виталий Мутко (2001–2003), Валерий Филатов (2003, и.о.), Евгений Гинер (2003–2004), Юрий Заварзин (2004–2006), Михаил Воронцов (2006–2007), Сергей Прядкин (2007–2021) и Ашот Хачатурянц (2021–2022).

Теги: Александр Алаев, РПЛ, должность, президент



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