16 Августа 2022
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Многодетная семья (2022) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Совет законодателей России поддержал запрет пропаганды бездетности

Совет законодателей России поддержал запрет пропаганды бездетности в стране. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Собрания - Курултая Башкирии. Соответствующий законопроект будет в ближайшее время внесен в Государственную Думу.

Законопроект предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

"Идеология "чайлдфри", пришедшая к нам с Запада, получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. В ее основе – философия гедонизма, которая сводит весь смысл существования человека к праздности и удовлетворению личных потребностей. Взрослый человек может сознательно отказываться от рождения детей, это его личный выбор. Совсем другое дело, когда идеи праздности и бездетности попадают в незрелые детские умы. Без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее. Распространение идеологии "чайлдфри" противоречит государственной политике нашей страны", - сказал председатель Курултая Константин Толкачев.

Проблема бездетности является не только личным выбором. Если при СССР лишь около 6% женщин не имели детей к концу детородного периода жизни, то сегодня эта доля приближается к 20%, что представляет собой угрозу будущему России. Рождаемость в России, и так катастрофически низкая, в этом году снизится снова. Пропаганда бездетности тоже работает на этот процесс, считают законодатели.

Ранее высказывались идеи ввести налог на бездетность, но эта мера лишь увеличит сбор налогов, а не повысит рождаемость. К тому же может вызвать негативное отношение в обществе из-за вмешательства в личную жизнь. Например, некоторые по медицинским показаниям не могут иметь детей.

Средний возраст рождения первенца в России почти достиг 26 лет, что является историческим максимумом, а на одну женщину приходится уже менее 1,5 ребенка, что означает быстрое вымирание. Из-за этого в 2022 году население России сократится еще на 600-700 тыс. человек даже в условиях снизившейся смертности.

Теги: пропаганда, бездетность, чайлдфри



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