Более 50 человек обратились к медикам после пожара в ростовской станице

В результате лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области за помощью медиков обратились 53 человека. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По его словам, огнем уничтожено семь жилых домов, в которых проживали 17 человек, в том числе четверо детей.

Из станицы Верхнекундрюченской и хутора Черни 139 человек эвакуированы в пункты временного размещения.

Серьезный пожар на территории Усть-Донецкого лесничества начался в понедельник днем. Губернатор пояснил, что из-за перехлеста проводов линий электропередач там загорелась сухая растительность на землях сельхозназначения, затем огонь перешел на лес. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на станицу Верхнекундрюченскую.

Сегодня утром в МЧС заявили, что ситуация с крупным пожаром стабилизирована. В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Площадь, пройденная огнем, составляет 136 гектаров. В Усть-Донецком районе объявлена ЧС.