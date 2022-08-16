Шевчук оштрафован за дискредитацию Армии России

Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук оштрафован за дискредитацию армии России.

Речь идёт о сумме в 50 тыс. руб., рассказал в своём Telegram-канале юрист Павел Чиков.

Напомним, протокол на Шевчука составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Ранее Советский районный суд Уфы не стал возвращать дело в Санкт-Петербург, хотя Шевчук просил об этом – ему неудобно присутствовать на рассмотрении дела в Башкирии. Суд счёл, что артист сможет участвовать в заседаниях по видеосвязи.