В Крыму восстановили участок железной дороги после взрывов боеприпасов

В Джанкойском районе Крыма восстановили участок железной дороги, поврежденный в результате детонации беоприпасов на военном складе в селе Майское.

"Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", - сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Ранее власти региона приняли решение совместно с Крымской железной дорогой остановить движение поездов с материковой части страны в поселке Владиславовка: оттуда сейчас людей доставляют автобусами до ближайших автостанций.

Пока о причинах детонации боеприпасов не сообщается.

На прошлой неделе детонация боеприпасов произошла в военной части в Сакском районе Крыма.