Ко Дню города центр Екатеринбурга отмоют со спецшампунем

Улицы Екатеринбурга отмывают с шампунем в рамках подготовки к предстоящему Дню города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, традиционно центральная улица Вайнера станет одной из основных площадок, где развернутся концертные мероприятия и пройдут народные гуляния. Как рассказал замглавы администрации Ленинского района Владимир Капустин, по ночам проводится уборка улицы с моющим средством.

"Специалисты вручную аппаратами высокого давления отмывают скамейки, урны. Транзитные тротуары промываются также с использованием спецшампуня поливомоечным трактором. Это делается для того, чтобы качественно очистить покрытие и места массового отдыха людей от пятен, разводов, грязи", - пояснил чиновник.

Как добавили в мэрии, непосредственно в День города в квартале улиц Вайнера, Карла Либкнехта, Ленина и Малышева будут работать шесть бригад для сборки мусора и ручной уборки территории. А после окончания празднования работы продолжатся в усиленном режиме, чтобы уже к утру воскресенья город был прибран.

Напомним, Екатеринбург отметит 299-летие в эту субботу, 20 августа. Глава уральской столицы Алексей Орлов дал задание коммунальщикам в преддверии Дня города.