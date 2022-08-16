16 Августа 2022
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Происшествия В бывшем СССР
Место взрыва склада пиротехники в ТЦ &quot;Сурмалу&quot; (2022) | Фото: telegram-канал Mash / t.me/breakingmash

Восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

Пропавшими без вести в связи со взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване числятся восемь человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян, передает РИА Новости.

Согласно сайту ведомства, россиянки, о которой сообщалось 15 августа, среди пропавших без вести нет.

Кроме того, информационное агентство IRNA сообщает, что шесть граждан Ирана, которых объявили пропавшими без вести после взрыва, уехали в Грузию. Они сообщили в посольство, что с ними все в порядке, пишет Regnum.

Как стало известно ранее, количество погибших в результате взрыва в торговом центре в Ереване увеличилось до 16-ти.

ЧП на оптовом рынке "Сурмалу" произошло в воскресенье, 14 августа. По предварительным данным, взрыв произошел на одном из складов с фейерверками.

Теги: ереван, взрыв, тц



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