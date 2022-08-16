Зеленский отказался выпускать мужчин из страны

Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом открыть мужчинам-призывника выезд с Украины во время военного положения.

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Петиция набрала требуемое количество голосов. И Зеленский дал на нее свой ответ.

"На период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные в том числе статьей 33 конституции Украины [на свободу передвижения], могут ограничиваться", - говорится в ответе.

Накануне Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца - до 21 ноября.

Недавно Foreign Policy написала, что мужчины на Украине оказались в западне, их фактически взяли в заложники, а в западных СМИ об этом почти не пишут. По информации ряда украинских телеграм-каналов, мобилизованных режим прежде всего бросает на фронт, чтобы задержать продвижение российских войск.