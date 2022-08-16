16 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
новая штаб-квартира НАТО в Брюсселе (2016) | Фото:sputnikarmenia.ru/

Кадыров предрёк НАТО "тоску, досаду и отчаяние"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил о том, что, несмотря на все усилия НАТО изолировать Россию от внешнего мира, наша страна как была, так и остаётся открытой для всех, кто хочет с ней дружить и иметь доверительные взаимовыгодные связи.

"Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия – ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведёт до этого, будем мы", - полагает Кадыров.

"Российской Федерации, в конце-то концов, хватает союзников и партнёров. Их ряды от западных санкций не поредели. Наши единомышленники, как отметил Владимир Путин, "это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном". Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния", - полагает глава Чечни.

Теги: Рамзан Кадыров, НАТО



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