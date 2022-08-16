Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление бота с данными военных

Таганский районный суд Москвы назначил штраф Telegram в размере 4 млн рублей за неудаление информации.

Ранее в адрес Telegram поступило предписание Роскомнадзора об удалении бота "Ищи своих", раскрывающего личные данные российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также Telegram-каналов, публикующих недостоверные данные о потерях ВС РФ в ходе спецоперации.

Как сообщает ТАСС, указанные ресурсы в предусмотренный срок удалены не были, в связи с чем был составлен протокол.

Ранее суды выписали Google штрафы на сумму более 23 млрд руб. за неудаление запрещенного в России контента, "непрозрачные и необъективные правила блокировки".