16 Августа 2022
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жкх водоканал вода кран (2007) | Фото: Накануне.ru

В Нефтеюганске возобновили водоснабжение

В Нефтеюганске восстановлено водоснабжение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"Трубопровод основного коллектора запущен. Основной причиной отключения воды был порыв на канализационном напорном коллекторе. Для проведения ремонта трубопровода было принято решение об отключении водоснабжения. Непрерывные работы велись на протяжении 10 часов. Участок основного напорного коллектора заменили. Сейчас специалисты работают над резервным коллектором, который также вышел из строя сегодня утром. К этому часу трубопровод основного напорного коллектора уже запущен. Водоснабжение в городе восстановлено в полном объеме", - сообщили в мэрии.

Управляющим компаниям необходимо проверить насосные станции повышения давления перед запуском водоснабжения в некоторых домах. После этого вода будет подана в квартиры. Автоцистерны продолжат свою работу в течение сегодняшнего дня для удовлетворения дополнительных потребностей жителей в питьевой воде.

Теги: водоснабжение, коллектор



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