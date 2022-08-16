16 Августа 2022
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Мариуполь (2022) | Фото: CGTN на русском, скриншот видео

Концерн "Алмаз-Антей" готов восстановить аэродромы Донбасса

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" готов восстановить разрушенные в результате военных действий аэродромы Донбасса, первым объектом может стать аэродром Мариуполя, передает РИА Новости со ссылкой на главу государственного концерна Дмитрия Савицкого.

Ранее о планах восстановления Мариуполя рассказывал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Так, планируется сдать первые жилые дома уже в сентябре. А к 2035 году население города может удвоиться: сейчас оно составляет около 212 тыс. человек, а через 13 лет должно составить 500 тыс. человек. Территория комбината "Азовсталь", скорее всего, будет превращена в технопарк с рабочими местами.

Теги: алмаз-антей, донбасс, мариуполь, аэродром, восстановление



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