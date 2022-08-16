Глава свердловской КПРФ о возможном фотошопе с его участием: Закон не нарушен

16 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область
Александр Ивачев, КПРФ (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава свердловской КПРФ о возможном фотошопе с его участием: Закон не нарушен

Кандидат на пост губернатора Свердловской области от КПРФ, депутат Законодательного собрания региона и глава местного обкома партии Александр Ивачев прокомментировал возможное применение "Фотошопа" в своей предвыборной газете.

Наблюдатели обратили внимание на статью в новом номере газеты КПРФ "Свердловская правда", где на фото пикета возле "Ельцин-центра" есть изображение Ивачева, выглядящее не совсем естественно. Читатели решили, что в данном случае мог применяться "Фотошоп".

На оригинале снимка с официального сайта КПРФ, где рассказывается об акции, Александр Ивачев действительно отсутствует. Как заявил глава свердловских коммунистов, он на самом деле принимал участие в том пикете, который состоялся еще в 2019 году. По его словам, фотографий, подтверждающих это, существует множество.

Возможный фотошоп...

Ивачев, возможно добавленный в фотошопе, на пикете КПРФ у Ельцин-центра(2022)|Фото: газета Свердловская правда

...и оригинал снимка

Пикет КПРФ у Ельцин-центра(2022)|Фото: сайт свердловского обкома КПРФ

"Есть ли фотошоп конкретно на этой, не могу сказать. Знаю лишь то, что фото неопределенного круга лиц можно использовать в агитации, только если на нем есть сам кандидат. Таков закон. Дурацкий, но закон", - сообщил Накануне.RU Александр Ивачев.

Он отметил, что в данном случае закон не нарушен, а правда не искажена.

"Причин для волнений со стороны журналистов не вижу", - заключил коммунист.

Получить оперативный комментарий в редакции газеты "Свердловская правда" не удалось.

Теги: КПРФ, Ивачев, газета, фотошоп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети