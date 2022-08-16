Глава свердловской КПРФ о возможном фотошопе с его участием: Закон не нарушен

Кандидат на пост губернатора Свердловской области от КПРФ, депутат Законодательного собрания региона и глава местного обкома партии Александр Ивачев прокомментировал возможное применение "Фотошопа" в своей предвыборной газете.

Наблюдатели обратили внимание на статью в новом номере газеты КПРФ "Свердловская правда", где на фото пикета возле "Ельцин-центра" есть изображение Ивачева, выглядящее не совсем естественно. Читатели решили, что в данном случае мог применяться "Фотошоп".

На оригинале снимка с официального сайта КПРФ, где рассказывается об акции, Александр Ивачев действительно отсутствует. Как заявил глава свердловских коммунистов, он на самом деле принимал участие в том пикете, который состоялся еще в 2019 году. По его словам, фотографий, подтверждающих это, существует множество.

Возможный фотошоп...

...и оригинал снимка

"Есть ли фотошоп конкретно на этой, не могу сказать. Знаю лишь то, что фото неопределенного круга лиц можно использовать в агитации, только если на нем есть сам кандидат. Таков закон. Дурацкий, но закон", - сообщил Накануне.RU Александр Ивачев.

Он отметил, что в данном случае закон не нарушен, а правда не искажена.

"Причин для волнений со стороны журналистов не вижу", - заключил коммунист.

Получить оперативный комментарий в редакции газеты "Свердловская правда" не удалось.