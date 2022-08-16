Спецоперация должна завершиться на западных границах Украины, - сенатор Джабаров

Специальная военная операция должна завершиться на западных границах Украины, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Обосновывая свою мысль, сенатор заявил, что любой украинский регион, который не затронет денацификация, "останется проектом Анти-Россия".

В своем Telegram-канале Джабаров добавил, что в регионы Украины продолжит поступать летальное вооружение из стран НАТО. Кроме того, по его словам, оттуда будут прилетать смертоносные "подарки" на взятые под контроль России территории.

Ранее Джабаров предложил нанести "ответный удар" после взрыва в штабе Черноморского флота РФ в Севастополе. "Напрашивается ответ по центру принятия решений в столице неонацистского режима на Украине или по нынешним базам украинского флота в Одессе и Николаеве", - написал сенатор в телеграме.