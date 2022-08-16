16 Августа 2022
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река Кама, завод, мост, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Перми сотрудники городской службы спасения эвакуировали на берег девять человек на сап-серфах

Специалисты группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения на прошлой неделе два раза спасали сап-серфингистов, которых уносило порывами сильного ветра. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, всего было спасено девять человек.

Во время дежурства группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения на акватории Камы поступило сообщение о том, что сильными порывами ветра в сторону судового хода под проходящий теплоход уносит семь человек сапсерфингистов. Спасатели сразу же отправились на помощь – все пловцы были эвакуированы на берег, их вернули на организованное место отдыха у воды в Ленинском районе.

Чуть позже та же группа спасателей помогла ещё двум жителям на сап-серфах, пловцы так же попали под порывы сильного ветра. Оба были сняты с буев и доставлены на берег, в медпомощи люди не нуждались.

Напомним, в составе службы работает поисково-спасательный отряд, состоящий из 12 групп оперативного реагирования, всего 65 профессиональных спасателей, которые прошли необходимую подготовку, владеют многими специальностями.

Теги: сап-серфинг, сап-борды, спасатели, Кама



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