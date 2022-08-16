У Москвы нет планов применять на Украине ядерное или химическое оружие - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал "вбросами и ложью" сообщения западных СМИ о планах Москвы применить на Украине тактическое ядерное или химическое оружие.

"С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений — это сдерживание ядерного нападения. Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления", — сказал Сергей Шойгу на международной конференции по безопасности в Москве.