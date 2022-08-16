Лидер ДДТ не пришел на заседание суда по делу о дискредитации ВС РФ

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук не явился на судебное заседание в Уфе по рассмотрению административного дела о дискредитации ВС РФ.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Шевчуку дали возможность выйти на связь с судом в Уфе по видеоконференции из Северной столицы, однако он ей не воспользовался.

Протокол на Шевчука составили в Уфе, где "ДДТ" выступала с концертом. Ранее Советский районный суд Уфы не стал возвращать дело в Санкт-Петербург, хотя Шевчук просил об этом – ему неудобно присутствовать на рассмотрении дела в Башкирии. Суд счел, что артист сможет участвовать в заседаниях по видеосвязи.