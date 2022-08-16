16 Августа 2022
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Политика В России За рубежом
Нэнси Пелоси (2022) | Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Путин назвал визит Пелоси на Тайвань "авантюрой" и "провокацией"

Президент России Владимир Путин жестко высказался по поводу обострения отношений между Пекином и Тайбэем, спровоцированного США и, в частности, визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию", - сказал Путин в приветственном слове участникам Московской конференции по международной безопасности.

"Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем – падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации, – переложить собственные провалы на другие страны – на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктату наднациональных элит", - добавил президент.

Теги: нэнси пелоси, тайвань, владимир путин, провокация, вашингтон, сша, китай



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