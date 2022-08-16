Беглов не попал в топ-10 губернаторов по упоминаемости в соцмедиа

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не вошел в десятку лидеров среди губернаторов российских регионов по упоминаемости в соцмедиа. Согласно последним данным сервиса «Медиалогия», петербургский градоначальник по итогам июля оказался лишь на 12-й строчке.

«Медиалогия» опубликовала результаты исследования за период с 1 по 31 июля 2022 года по количеству упоминаний глав регионов России в социальных медиа. В тройку лидеров вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Петербургский градоначальник Александр Беглов при этом оказался на 12-м месте, не попав даже в топ-10, что свидетельствует о продолжающемся стремительном понижении популярности главы региона.

Телеграм-канал «Ассамблея» отмечает, что за последние месяцы Александр Дмитриевич в своей работе совершил такое количество ошибок и был настолько бездейственным, что никто больше не хочет о нем писать. При этом начинал 2022 год Беглов как «одна из главных политических звезд» страны – тогда он находился на четвертом месте в рейтинге. Однако за это время губернатор потерял больше половины упоминаний в медиаресурсах.

Авторы канала считают, что причиной такой ситуации стали непопулярные реформы, проводимые Смольным и лично самим Бегловым. Это и транспортная реформа, которая оказалась настолько непроработанной, что провалилась на самом старте в апреле, а теперь на позиции градоначальника непосредственно влияет закон о «комплексном развитии территории», противников у которого в Северной столице становится все больше.

Ранее СМИ неоднократно связывали продолжающееся падение рейтингов губернатора Петербурга с чередой управленческих ошибок, допущенных городской администрацией. По итогам июля акции Беглова на «бирже губернаторов» продемонстрировали очередное динамичное падение, к чему привел целый ряд неудачных решений Смольного под управлением Александра Дмитриевича.