В Челябинске гособвинитель запросил 9 лет колонии для виновника ДТП, в котором погибли два человека

В Челябинске гособвинение запросило девять лет колонии общего режима для 50-летнего местного жителя, по вине которого в ДТП погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, авария произошла в мае 2021 года. Пьяный 50-летний мужчина управлял автомобилем Land Rover Freelander со скоростью не менее 80 км/ч. при этом разрешенная скорость была 20 км/ч. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-21060. После удара ВАЗ изменил направление и столкнулся с ГАЗ 330252, а Land Rover Freelander – с ВАЗ-21102. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21060 погибли, еще одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровья.

Также государственный обвинитель поддержал исковые требования троих потерпевших о взыскании причиненного морального вреда на сумму 15 млн рублей.