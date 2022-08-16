16 Августа 2022
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Экономика В России
Люди на улице в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

В Россию прибыли уже более 3,4 миллиона беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Количество вынужденных переселенцев с территории Украины и Донбасса, пересекших границу РФ, превысило 2,6 млн человек.

"По последним данным, число беженцев, прибывших в РФ с февраля, превысило 3,4 млн человек. Из этого числа почти 546 тыс. – дети", - сказал ТАСС источник в силовых структурах.

Напомним, в середине июня Правительство России расширило программу господдержки для работодателей. Теперь они смогут рассчитывать на субсидии, если примут на работу беженцев их Украины, ДНР и ЛНР, а также людей, потерявших работу в результате закрытия компании или сокращения штата. Кроме того, субсидии назначат, если в компанию примут работников других компаний, отправленных в простой, неоплачиваемый отпуск или на неполный рабочий день. Размер субсидии остается прежним: три МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Теги: ДНР, ЛНР, Украина, беженцы, Донбасс



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Ранее 18.07.2022 09:40 Мск В Россию прибыли уже более 2,6 миллиона беженцев из ДНР, ЛНР и Украины


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