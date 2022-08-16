В Россию прибыли уже более 3,4 миллиона беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Количество вынужденных переселенцев с территории Украины и Донбасса, пересекших границу РФ, превысило 2,6 млн человек.

"По последним данным, число беженцев, прибывших в РФ с февраля, превысило 3,4 млн человек. Из этого числа почти 546 тыс. – дети", - сказал ТАСС источник в силовых структурах.

Напомним, в середине июня Правительство России расширило программу господдержки для работодателей. Теперь они смогут рассчитывать на субсидии, если примут на работу беженцев их Украины, ДНР и ЛНР, а также людей, потерявших работу в результате закрытия компании или сокращения штата. Кроме того, субсидии назначат, если в компанию примут работников других компаний, отправленных в простой, неоплачиваемый отпуск или на неполный рабочий день. Размер субсидии остается прежним: три МРОТ, увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.