16 Августа 2022
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Происшествия Крым
Свердловские полицейские встретили поезд с жителями ЛНР и ДНР (2022) | Фото: В. Н. Горелых

Власти Крыма отменяют движение поездов от Владиславовки до Симферополя

Власти Крыма останавливают движение поездов между станцией Владиславовка (район Феодосии) и Симферополем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - заявил Аксенов.

По неподтвержденным данным, железная дорога оказалась повреждена в результате сегодняшней детонации боеприпасов под Джанкоем.

Отметим, что с 24 февраля в Крыму не работает аэропорт Симферополя, сейчас около 80% туристов прибывают в регион автотранспортом по Крымскому мосту. Пассажирские поезда при этом переполнены, несмотря на запуск дополнительных составов.

Решение о приостановке ж/д движения было принято после утренней детонации беоприпасов в Джанкойском районе (двое пострадавших, 2 тыс. эвакуированных). На прошлой неделе детонация произошла в Новофедоровке (Сакский район), погиб один человек, 16 ранены.

Теги: крым, железная дорога, отмена, сергей аксенов, детонация боеприпасов



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