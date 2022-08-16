16 Августа 2022
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Политика В России Новосибирская область
Международный военно-технический форум &quot;АРМИЯ-2022&quot; (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Образцы самой современной военной техники представят на форуме "Армия-2022" в Новосибирске

Более 50 единиц современной военной техники будет представлено на Международном форуме «Армия-2022», который стартует на военном аэродроме «Толмачево» в Новосибирской области 19 августа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, жителей области приглашают стать гостями форума.  

«На мероприятии гости смогут увидеть и ознакомиться с современными боевыми машинами подразделений противовоздушной обороны, военно-воздушных сил и сухопутных войск Российской Федерации. Например, многоцелевыми ударными вертолётами Ми-24 и транспортно-штурмовыми Ми-8АМТШ-В «Терминатор», самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», ракетными комплексами С-400 «Триумф», машиной дистанционного разминирования «Листва». Кроме того, на форуме будут представлены образцы специальной техники Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также продукция предприятий ВПК. Военнослужащие Центрального военного округа подготовят для гостей форума выставку стрелкового оружия и современной экипировки», – сообщил врио командующего общевойсковым объединением Центрального военного округа полковник Олег Короткевич. 

толмачево, военная техника, армия-2022(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Новосибирске пройдет с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома «Толмачево». Цель проведения форума – укрепление положительного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации, патриотическое воспитание граждан. 

 

Теги: военная техника, армия-2022, толмачево, военно-патриотический форум



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