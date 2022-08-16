Финляндия решила выдавать меньше виз россиянам

Финляндия сократит число туристических виз, выдаваемых россиянам, сообщил в эфире Yle глава МИД страны Пекка Хаависто.

По его словам, приоритет будет отдаваться гражданам, которые хотят посетить страну по семейным обстоятельствам, в связи с учебой или работой.

Ранее бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в Евросоюзе. Он также выразил поддержку канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который призвал не оказывать в выдаче виз. Бывший глава МИД отметил, что считает политику Германии более оправданной, чем заявления эстонского руководства, пишет Regnum.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу шенгенских виз россиянам, заявив, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека". По мнению Каллас, из-за того, что шенгенские визы россиянам продолжают выдаваться, а прямого авиасообщения нет, то вся туристическая нагрузка легла на Финляндию, Эстонию и Латвию, с которыми у РФ есть сухопутная граница.

Шольц при этом заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.