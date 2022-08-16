СМИ: Голикова и Крашенинников торпедируют законопроект о защите семьи

Правительство РФ пытается сорвать принятие уже согласованного Администрацией президента законопроекта о защите семьи, известного как "закон десяти сенаторов", пишет РИА Катюша.

Законопроект №157281-8 "О внесении изменений в Семейный кодекс и отдельные законодательные акты РФ" направлен на исправление тех положений российского законодательства, которые создают почву для преследования семей. В настоящее время само законодательство разрешает произвол органов опеки. Так, в ст. 77 Семейного кодекса говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. А в ст. 64 говорится, что "родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия ". То есть опека в обоих случаях ставится выше семьи, а мнение ее работников - приговором для семьи.

На днях Совет Думы должен был принять решение о направлении законопроекта для обсуждения в регионы и определить дату слушаний. Однако Правительство РФ (а социальные вопросы курирует вице-премьер Татьяна Голикова) снова дало отрицательный отзыв, хотя его прежние возражения были учтены. Это значит, что рассмотрение столь необходимого России законопроекта опять откладывается на неопределенное время.

Тем временем депутат Павел Крашенинников решил повторить свой старый трюк со "встречным" законопроектом. Он отправил своей бывшей помощнице Лидии Михеевой, которая возглавляет Общественную палату РФ, законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения возможности передачи отдельной категории детей под предварительную и временную опеку". Суть проекта - облегчить изъятие детей из семей для передачи другим людям. Законопроекты имеют конфликт по концепциям, а значит, снова могут быть сняты с рассмотрения.

Законопроект об опеке разрабатывался с участием ювенального НКО "Партнерство каждому ребенку", которое имеет зарубежное финансирование (это признается на сайте НКО).

"В действиях граждан Голиковой, Крашенинникова и их подельников просматриваются признаки действий иностранных агентов, продолжающих отрабатывать западную повестку, несмотря на СВО и разрыв с коллективным Западом", - считает издание.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев считает, что отрицательный отзыв Правительства "выглядит как сознательный саботаж защиты семьи". И напоминает, что Правительство – это исполнительная власть. Ее задача – исполнять принятые законодателями законы.

"Диктовать законодателям, что тем принимать, а что нет, исполнительная власть не может и не вправе. Отрицательный отзыв правительства на законопроект – это всего лишь уведомление от чиновников, что им не нравится идея исполнять такой вот закон. "Нам неохота!". И все. Не больше и не меньше. Законодатели вправе это "неохота" проигнорировать и принять нужный закон. Особенно если этого хотят люди", - пишет Парфентьев.

Что касается действий Крашенинникова, то он использует известную технологию остановки нежеланного проекта лоббистами. Он "действует как сознательный думский активист антисемейного ювенального лобби", уверен эксперт.

Парфентьев напоминает, что именно Крашенинников - автор одной из самых зловещих ювенальных норм в действующем Семейном кодексе - резинового определения "ребенка, оставшегося без попечения родителей". Она позволяет признать таковым почти любого ребенка (например, потерявшегося во время прогулки). Также Крашенинников был автором "закона о шлепках" и законопроекта об экспресс-судах по отобранию детей за 24 часа.