16 Августа 2022
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Политика В России
Владимир Путин (2022) | Фото: vesti.ru

Путин: "Цели военной спецоперации определены ясно и четко"

Президент России Владимир Путин обвинил "западные глобалистские элиты" в попытках сохранить "ускользающую из их рук гегемонию".

"Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм", - заявил Путин в приветственном слове к участникам Московской конференции по международной безопасности.  

"Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми", - сказал Путин.

Он добавил про проведение военной операции: "В этих условиях мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций. Цели этой операции определены ясно и чётко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида".

По мнению Путина, США хотят затянуть конфликт на Украине.

Теги: владимир путин, военная спецоперация, сша, запад



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