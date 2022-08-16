16 Августа 2022
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тигр Гектор (2022) | Фото: Минприроды России

Спасенного амурского тигра Гектара из Челябинска доставят в центр реабилитации в Хабаровском крае

Спасенного амурского тигра Гектора из Челябинска перевезут в Хабаровский край. Он будет жить в центре реабилитации "Утес", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минприроды России.

Дорога до Хабаровска займет около 18 часов. В центре реабилитации для Гектора подготовили большой вольер. Он будет жить по соседству с другим известным тигром Жориком, которого также спас Карен Даллакян.

Напомним, в июле 2019 года в Бузулуке 20-летний мужчина пробрался в передвижной зоопарк и попытался через прутья клетки похитить амурского тигренка. Тигрица вцепилась в руку мужчины, на крики сбежались работники зоопарка и с трудом оттащили пострадавшего от клетки. Тигренок получил тяжелые травмы позвоночника и задних лап.

Его привезли на лечение ветеринару Карену Даллакяну. Он в течении нескольких месяцев проводил курсы лечебных блокад, сеансы плавания в ванной, медикаментозное обезболивание, делал массажи малышу, чтобы убрать боли и вернуть лапкам чувствительность. Лечение помогло, Гектор может бегать, играть, но из-за порванных сухожилий он не может встать на задние лапы и передвигается в полуприседе.

Теги: тигр, Гектор,



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