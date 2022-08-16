Банк России: в июле в Свердловской области подешевели овощи, фрукты и электроника

Годовая инфляция в Свердловской области в июле этого года снизилась по сравнению с июнем и составила 14,8%. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

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По оценке экспертов, сказалось влияние таких общероссийских факторов, как "охлаждение" спроса после мартовского ажиотажа, увеличение предложения продовольственных и непродовольственных товаров и укрепление рубля в предыдущие месяцы. По данным ЦБ, в июле в Свердловской области подешевели картофель, капуста, морковь и свекла. Также снизились цены на апельсины, бананы и груши и замедлился рост цен на мясопродукты. Одной из причин стало снижение у компаний, которые выращивают скот и птицу, издержек на корма.

Среди непродовольственных товаров продолжали дешеветь бытовая техника и электроника – спрос на эти товары по-прежнему остается слабым. При этом услуги несколько подорожали, в основном из-за увеличения стоимости услуг сотовой связи. Чтобы компенсировать возросшие затраты на закупку оборудования и комплектующих для поддержания и развития сетей, операторы в июле повысили абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи.

Как добавили в Уральском главном управлении, по прогнозу Банка России, инфляция в целом по стране к концу года уменьшится до 12-15%.