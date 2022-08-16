16 Августа 2022
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Происшествия В России
скр следственный комитет россии (2019) | Фото:СКР

СК России выявил в Минздраве хищение денег при продаже 75 автомобилей

Следственный комитет России выявил хищение средств, вырученных от продажи 75 машин Ford Mondeo, в Минздраве РФ, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов уголовного дела, возбужденных по статье о мошенничестве.

По версии следствия, заместитель руководителя ведомственного "Ремонтно-строительного управления" (РСУ) Владимир Чернов, его сотрудник Никита Соколов и частный автодилер Андрей Антюхов в 2018–2020 годах похитили как минимум 6,3 миллиона рублей. Они продали 75 Ford Mondeo, которые использовались для обслуживания чиновников Минздрава, затем были списаны и выставлены через РСУ на продажу.

Издание уточняет, что ранее также по делу о растрате был задержан экс-глава РСУ Михаил Москалев, который полностью признал вину в махинациях и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Возможно, в рамках этой сделки следствию и стало известно о новых фигурантах, пишет "Ъ".

Теги: скр, минздрав, хищение



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