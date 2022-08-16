Один из пострадавших при взрывах боеприпасов в Джанкое госпитализирован

Один из пострадавших при взрывах боеприпасов в Джанкойском районе Крыма госпитализирован.

"По состоянию на 09:00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадало два человека. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести", - говорится в сообщении республиканского минздрава.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что из села Майское, где продолжают детонировать боеприпасы, эвакуировано около 2 тыс. человек. "Эвакуированные жители сел Азовское и Майское Джанкойского района временно размещены в школах сел Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счет средств резервного фонда", - сообщил глава республики.