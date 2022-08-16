Тушившие лесные пожары в Югре огнеборцы из соседних регионов возвращаются домой

Тушившие лесные пожары в Югре огнеборцы возвращаются домой. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

Парашютисты-пожарные базы авиационной и наземной охраны лесов возвращаются домой. Ожидают отправки в "родные пенаты" и работники парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, сотрудники федерально авиалесоохраны. Планируется, что уже на этой неделе каждый из них будет в родных краях.

Как подчеркнули в департаменте, на сегодняшний день лесных пожаров в округе нет. Пожар в городских лесах города Нягани ликвидирован.

"Совместными усилиями нам удалось справиться с лесными пожарами в Югре. Спасибо всем, кто не поддался панике. Максимальная группировка насчитывала 1645 человек, каждый из этих людей провёл на рубеже с огнем в условиях аномальной жары и ветра не одну неделю. Отдельная благодарность специалистам, ответственным за бесперебойную работу авиации, техники, обеспечение людей питанием, а также летчикам-наблюдателям, руководителям тушения лесных пожаров, ответственным за выбор методов и тактик ликвидации возгораний", - отметил первый заместитель директора Депнедра и природных ресурсов Югры Егор Збродов.