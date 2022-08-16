16 Августа 2022
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Лесной пожар-2022, Советский район (2022) | Фото: vk.com/overhearsovetskiyс

Тушившие лесные пожары в Югре огнеборцы из соседних регионов возвращаются домой

Тушившие лесные пожары в Югре огнеборцы возвращаются домой. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

Парашютисты-пожарные базы авиационной и наземной охраны лесов возвращаются домой. Ожидают отправки в "родные пенаты" и работники парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, сотрудники федерально авиалесоохраны. Планируется, что уже на этой неделе каждый из них будет в родных краях.

Как подчеркнули в департаменте, на сегодняшний день лесных пожаров в округе нет. Пожар в городских лесах города Нягани ликвидирован.

"Совместными усилиями нам удалось справиться с лесными пожарами в Югре. Спасибо всем, кто не поддался панике. Максимальная группировка насчитывала 1645 человек, каждый из этих людей провёл на рубеже с огнем в условиях аномальной жары и ветра не одну неделю. Отдельная благодарность специалистам, ответственным за бесперебойную работу авиации, техники, обеспечение людей питанием, а также летчикам-наблюдателям, руководителям тушения лесных пожаров, ответственным за выбор методов и тактик ликвидации возгораний", - отметил первый заместитель директора Депнедра и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

Теги: лесные пожары, площадь, природные пожары



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Ранее 15.08.2022 08:21 Мск В Югре потушили все лесные пожары


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