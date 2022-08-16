16 Августа 2022
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Лесной пожар (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

МЧС сообщило о ситуации с крупным лесным пожаром, перекинувшимся на станицу в Ростовской области

Ситуация с крупным пожаром, вспыхнувшим 15 августа в Усть-Донецком районе Ростовской области, стабилизирована. Об этом сообщили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Площадь, пройденная огнем, составляет 136 гектаров. Отмечается, что к тушению пожара привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

Серьезный пожар на территории Усть-Донецкого лесничества начался в понедельник днем. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на станицу Верхнекундрюченскую, сообщает Regnum. Огнем повреждено более 30 строений.

Люди из близрасположенных домов были эвакуированы, в районе объявлен режим ЧС.

Теги: лесной пожар, ростовская область, станица



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