МЧС сообщило о ситуации с крупным лесным пожаром, перекинувшимся на станицу в Ростовской области

Ситуация с крупным пожаром, вспыхнувшим 15 августа в Усть-Донецком районе Ростовской области, стабилизирована. Об этом сообщили в МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. Площадь, пройденная огнем, составляет 136 гектаров. Отмечается, что к тушению пожара привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76.

Серьезный пожар на территории Усть-Донецкого лесничества начался в понедельник днем. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на станицу Верхнекундрюченскую, сообщает Regnum. Огнем повреждено более 30 строений.

Люди из близрасположенных домов были эвакуированы, в районе объявлен режим ЧС.