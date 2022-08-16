16 Августа 2022
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Экономика В России Московская область
Самолет МС-21-300 (2019) | Фото: Накануне.RU

Озвучена дата начала серийного производства самолётов SSj New и МС-21

Серийное производство самолетов SSJ New, который будет состоять почти полностью из российских деталей, и МС-21 с российскими двигателями планируется запустить в 2024 г.
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"С учётом производственного цикла и ускорения реализации программы импортозамещения, включая двигатель, бортовое радиоэлектронное оборудование и другие системы и агрегаты, планируется к 2024 г. выйти на серийный выпуск русифицированного самолета. По МС-21 ключевая задача начать выпуск машины в российском варианте в 2024 г.", - сказал в интервью ТАСС на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Ранее в подмосковном Жуковском состоялся сотый полёт среднемагистрального лайнера МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14. Самолёт проходит программу лётных сертификационных испытаний на базе Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. Более 200 основных параметров силовой установки отслеживаются в режиме онлайн. Испытания лайнера проводятся для изменения типовой конструкции самолёта – замены двигателей P&W1400 на двигатели ПД-14.

"В сертификационной программе, рассчитанной на два самолёта, запланировано около 240 полетов. Сотый полет лайнера МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 под крылом прошёл успешно, сертификационная программа идет по плану. Уверен, что МС-21 станет достойной заменой зарубежным самолетам и машина понравится как перевозчикам и пилотам, так и пассажирам", – заявил тогда первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

Теги: SSj New, МС-21, Юрий Слюсарь, серийное производство



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