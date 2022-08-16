В Челябинске ищут подрядчика для ремонта фасада кинотеатра "Родина" за 13,7 млн рублей

В Челябинске объявили аукцион на ремонт фасада объекта культурного наследия регионального значения "Кинотеатр "Родина" (зал органной и камерной музыки). Начальная цена закупки – 13,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 24 августа, итоги подведут 26 августа.

Средства на ремонт выделены из бюджета Челябинской области. Приступить к работам подрядчик должен будет в сентябре, а завершить ремонт – до 1 ноября текущего года.