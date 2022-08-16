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Финал реалити-проекта RCC Fight Show (2022) | Фото: пресс-служба РМК

Команда Исмаилова одержала победу над бойцами Шлеменко в финале проекта RCC Fight Show

В Екатеринбурге завершился финал реалити-проекта RCC Fight Show, который проходил при поддержке РМК.

Напомним, бойцы сражались между собой за право подписать контракт с промоушеном RCC. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в красном и синем углах были не просто спортсмены, а команды Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова. Легенды ММА готовили ребят к финалу.

Турнир открыл поединок в легчайшем весе до 61,2 кг: в клетке сошлись новокузнечанин Данил Рогов и Константин Подойницын из Улан-Удэ. Еще на стадии отборов Магомед обещал сбрить шикарную прическу Рогова, если тот попадет к нему в лагерь. Молодой спортсмен вышел на бой в футболке с изображением Исмаилова в парике. "Лысый Хищник" оценил подкол, а зал встретил шутку аплодисментами. К сожалению для Рогова, в поединке он оказался слабее соперника и уступил Подойницыну решением судей. Счет стал 1:0 в пользу "Хищника".

Вторыми в клетку вышли полулегковесы Георгий Беляев из Люберец и Алексей Кольниязов из Оренбурга. Беляев полностью отдал первый раунд, но вытащил бой во втором, одержав победу нокаутом уже под занавес встречи. После боя он сразу же бросил вызов: в своем первом поединке по контракту спортсмен хочет выйти в клетку против Вальмира Галиева, который двумя днями ранее нокаутировал друга Георгия. Счет стал 2:0 в пользу "Хищника".

Финал реалити-проекта RCC Fight Show(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Дальше настал черед легкого дивизиона: Габриель Габриелян и Егор Веснин показали фанатам смешанных единоборств два раунда хорошей рубки. По правилам шоу судьи имеют право назначить экстра-раунд, и после финального гонга с ходу было сложно определить победителя, поэтому команды начали готовить спортсменов к дополнительному времени. НО судьи успокоили ребят: Габриелян забрал победу решением. Счет в пользу "Хищника" стал разгромным.

В полусреднем весе в клетке встретились Василий Усанов из Екатеринбурга и Чингиз Минязев из Нефтекамска. Минязев участвовал в предыдущем сезоне и остановился в шаге от контракта. На этот раз он дрался максимально хладнокровно и забирал каждый эпизод в поединке. Концовка получилась смазанной: Минязев пропустил жесткий боковой и оступился. Момент был спорный, но, судя по всему, судьи засчитали нокдаун. Тем не менее, Чингиз забрал победу раздельным решением судей. Счет стал 3:1 в пользу Исмаилова.

Финал реалити-проекта RCC Fight Show(2022)|Фото: пресс-служба РМК

В пятом поединке вечера в клетку вышел настоящий ветеран проекта: для Андрея Пуляева это уже третий сезон. На этот раз все прошло успешно: в первом раунде он отправил своего соперника Никиту Салмина в нокаут. Эта победа принесла сибиряку не только контракт с лигой, но и бонус в 50 тысяч рублей от телеканала UDAR за лучший нокаут шоу. Второй представитель команды Шлеменко одержал триумф.

Последний поединок стал украшением турнира и настоящим триллером для обеих команд: полутяжеловесы Сергей Чаленко и Владислав Самонов сошлись в клетке. Чаленко вел весь первый раунд, но затем Самонов смог собраться и вернуться в бой. Для Сергея, который был уверен в победе, это стало настоящим сюрпризом. Он не был готов к такому резкому камбэку соперника, и все шло к экстра-раунду. В итоге Чаленко сломал палец во время одной из атак и не смог продолжить бой. Финальный счет – 4:2 в пользу Магомеда.

Финал реалити-проекта RCC Fight Show(2022)|Фото: пресс-служба РМК

Финал реалити-проекта RCC Fight Show(2022)|Фото: пресс-служба РМК

После окончания шоу глава RCC Николай Клименко поздравил победителей, которые теперь войдут в ростер профессиональной лиги смешанных единоборств RCC и пригласил в клетку трех проигравших ребят из команды Шлеменко. Организаторам настолько понравились их поединки, что, несмотря на поражения, они тоже получили предложение от лиги и станут частью RCC.

Напомним, ранее в Екатеринбурге показали документальный фильм о противостоянии Шлеменко и Исмаилова. Бой между звездами смешанных единоборств планируется на декабрь.

Теги: Исмаилов, Шлеменко, бойцы, RCC Fight Show, проект



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